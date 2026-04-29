Nella regione Lombardia, il ponte del Primo Maggio si presenta con condizioni meteo ideali, il cielo è sereno e il termometro supera i 20 gradi. A Milano, il clima caldo e soleggiato ha accompagnato le persone durante le attività all'aperto e i momenti di svago, rendendo il fine settimana del primo maggio particolarmente gradevole. Le previsioni indicano che queste condizioni si manterranno anche nei prossimi giorni.

Milano, 29 aprile 2026 – Un fine settimana del primo maggio caratterizzato dal sole e dalle temperature dal sapore estivo. Chi progetta grigliate, pic nic, gite fuori porta ai laghi, in montagna o al mare, si tenga pronto. Il bel tempo e l’assenza totale di nuvole caratterizzeranno le giornate del primo maggio e di sabato e domenica 2 e 3 maggio. Passata infatti la fase d’instabilità che ancora residuerà su buona parte della regione, oggi e nelle prime ore di domani 30 aprile, l’alta pressione tornerà a dominare sulla regione – e la buona notizia è che questa situazione di stabilità riguarderà anche il resto del Nord e dell’Italia – regalando sole e temperature quasi estive.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ponte del Primo Maggio in Lombardia? Baciato dal sole e con temperature sopra i 20 gradi

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