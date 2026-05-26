L’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros contro Tabur | chi è l’avversario quando giocano e dove vedere anche gli altri italiani in Tv e streaming

Jannik Sinner debutta al Roland Garros contro il francese Clement Tabur, attualmente al 165° posto nel ranking ATP. La partita si terrà nei prossimi giorni, con orari ancora da definire. Insieme a Sinner, altri italiani partecipano al torneo e saranno trasmessi in diretta su canali e piattaforme streaming dedicati. La sfida rappresenta il primo incontro ufficiale tra i due tennisti nel torneo parigino.

Il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros parte dal francese Clement Tabur, attuale n.165 del ranking Atp. Fresco vincitore degli Internazionali di Roma, il tennista altoatesino punta a riscattare la finale dello scorso anno persa contro Carlos Alcaraz e a Parigi mira a completare il tennis: il Roland Garros è l’unico torneo che ancora manca nella sua bacheca. La rincorsa al Career Grand Slam di Sinner inizia nella sessione serale, non prima delle 20:15, contro un avversario inedito e con un destino intrecciato a un altro azzurro. Tabur, infatti, era pronto a giocarsi la qualificazione al torneo partendo dalle qualificazioni ma, dopo l’infortunio di Lorenzo Musetti e l’ingresso diretto nel tabellone di Stan Wawrkinka, la wild card destinata precedentemente allo svizzero è stata assegnata al padrone di casa. 🔗 Leggi su Open.online

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