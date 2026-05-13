Svolta in neurologia | l’anticorpo NG101 rigenera il midollo spinale
Una nuova scoperta in neurologia riguarda l’anticorpo NG101, che ha dimostrato di favorire la rigenerazione del midollo spinale. Questo anticorpo agisce neutralizzando una proteina che normalmente impedisce la crescita delle fibre nervose, consentendo così ai neuroni di rigenerarsi. La ricerca si concentra sui meccanismi biologici che permettono a NG101 di superare i limiti naturali della crescita neuronale nel sistema nervoso centrale.
? Punti chiave Come riesce l'anticorpo NG101 a superare il freno biologico dei neuroni?. Quale proteina viene neutralizzata per permettere la crescita delle fibre nervose?. Cosa mostrano le risonanze magnetiche riguardo alla guarigione del midollo spinale?. In che modo la nuova terapia ricostruisce le connessioni motorie perdute?.? In Breve L'anticorpo NG101 neutralizza la proteina Nogo-A identificata trent'anni fa a Zurigo.. Il professor Patrick Freund coordina lo studio presso il Balgrist University Hospital.. Risonanze magnetiche mostrano guarigione rapida e rallentamento perdita tessuto nei pazienti trattati.. I dati clinici confermano l'efficacia del trattamento già a fine 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu
SNA: sistema simpatico - NEUROANATOMIA
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