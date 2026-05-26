Da quasi vent’anni, molte persone hanno preferito passare ore davanti a uno schermo di vetro luminoso, trascurando il mondo reale. Questa abitudine ha portato a un'epoca in cui il lusso più ricercato sembra essere un ritorno alla realtà senza dispositivi digitali. La tendenza si manifesta in un desiderio crescente di staccare, di vivere momenti senza l’interferenza di schermi e notifiche.

Life&People.it Per quasi due decenni abbiamo barattato la tridimensionalità del mondo con la dittatura di un rettangolo di vetro luminoso. Abbiamo appiattito la complessità dei nostri spazi vitali, riducendo i salotti, le cucine e persino i nostri uffici a meri contenitori di display neri e freddi quando spenti, ipnotici e alienanti quando accesi. Ma nel 2026 il vento è cambiato. Mentre il mercato di massa continua pigramente a inseguire l’ennesimo modello di smartphone pieghevole, una nuova corrente (o meglio, controcorrente) sta liberando le nostre case dall’ingombro visivo del silicio. L’avvento di una nuova concezione di tecnologia e intelligenza ambientale sta compiendo il miracolo più atteso: rendere l’hardware invisibile per restituire dignità e presenza alla materia. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’era del fantasma: perché l’ultimo grande lusso è un mondo senza schermi

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