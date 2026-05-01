Buio americano - gli Stati Uniti e il mondo nell' era Trump | il professor Mario Del Pero presenta il suo ultimo libro

Lunedì 4 maggio alle 16.30 nella sede forlivese dell'associazione (via Punta di ferro 2a) il professore Mario Del Pero presenterà il suo ultimo libro "Buio americano - gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump". L'incontro fa parte della rassegna letteraria "Leggere il domani" organizzata.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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