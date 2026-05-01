La mente in trappola | perché nell’era digitale fare attenzione è diventato un lusso

Ogni giorno, molte persone iniziano il lavoro con l’intenzione di concentrarsi sui propri compiti, ma spesso si trovano subito attratte dal telefono. In pochi secondi, lo sguardo si sposta dallo schermo del computer a quello dello smartphone, interrompendo la concentrazione. Questa abitudine si ripete frequentemente, creando una routine che rende difficile mantenere l’attenzione sui compiti importanti.

C’è un momento della giornata che quasi tutti conoscono: ci si siede alla scrivania con le migliori intenzioni, si apre il documento su cui bisogna lavorare, si respira — e già, nel giro di pochi secondi, lo sguardo scivola verso il telefono. Una notifica. Poi un’altra. Una mail. Il telefono che vibra sul piano di legno come un tamburo impaziente. E il lavoro, lì, che aspetta. Quella sensazione di mente frammentata, di pensieri che scivolano via come sabbia tra le dita, non è una debolezza caratteriale né un difetto di disciplina. È, sempre più, la risposta di un cervello umano a un ambiente che non è stato progettato per lui. Il cervello sotto assedio: 11 milioni di bit al secondo.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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