Lepore rilancia il progetto del tubone sotto San Luca | Lo presenteremo al governo
Il Comune di Bologna annuncia l’intenzione di presentare al governo il progetto del “tubone”, un canale scolmatore sotto la collina di San Luca. Questo sistema è stato ideato per deviare le acque durante piogge intense, come quelle che hanno causato alluvioni nel territorio nel 2023 e nel 2024. La proposta prevede di realizzare un grande tubo sotterraneo destinato a gestire l’eccesso di acqua in situazioni di emergenza.
Il Comune di Bologna porterà al governo il progetto del “tubone”, il nuovo canale scolmatore previsto sotto la collina di San Luca, pensato per convogliare le acque dei corsi d’acqua durante eventi meteorologici estremi come le alluvioni che hanno colpito il territorio nel 2023 e nel 2024. Ad. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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