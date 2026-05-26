Lepore rilancia il progetto del tubone sotto San Luca | Lo presenteremo al governo

Notizia in breve

Il Comune di Bologna annuncia l’intenzione di presentare al governo il progetto del “tubone”, un canale scolmatore sotto la collina di San Luca. Questo sistema è stato ideato per deviare le acque durante piogge intense, come quelle che hanno causato alluvioni nel territorio nel 2023 e nel 2024. La proposta prevede di realizzare un grande tubo sotterraneo destinato a gestire l’eccesso di acqua in situazioni di emergenza.