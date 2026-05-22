Dopo oltre diciotto mesi dall’alluvione che ha colpito la zona, i residenti di Bologna continuano a discutere del progetto di un tunnel sotto il colle di San Luca, pensato come misura per prevenire futuri allagamenti. Molti esprimono un parere positivo verso il cosiddetto “tubone”, anche se confessano di mantenere una certa apprensione ogni volta che piove intensamente. La memoria della notte tra il 19 e il 20 ottobre 2024 rimane viva tra i cittadini, che ancora temono danni causati da eventi meteorologici estremi.

Bologna, 22 maggio 2026 - Dopo più di un anno e mezzo da quelle terribili immagini, la notte tra il 19 e il 20 ottobre 2024 sembra essere solo un brutto ricordo in via Andrea Costa. In città, quella sera, il torrente Ravone è esondato, presentandosi con una violenza mai vista: fango e detriti hanno coperto tutto. Ancora negli occhi di tutti le immagini dell'acqua che fuoriesce da garage e cantine dei palazzi. Infatti, camminando nel tratto all'altezza della chiesa di San Paolo Ravone, non si può non pensare ai giorni successivi all’ alluvione, quando migliaia di bolognesi si sono uniti e sono scesi in strada per togliere il fango dalle strade, le case e le cantine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tunnel sotto San Luca, cosa pensano i bolognesi del piano anti-alluvione? “Bene il ‘tubone’, ad ogni pioggia abbiamo ancora paura”

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Il progetto anti-alluvioni: Un tunnel sotto San Luca per evitare nuove pieneGalleria scolmatrice lunga 2,5 chilometri: ci vorranno 8-10 anni e 100 milioni. Lepore e de Pascale: Un’opera importante che vuole risolvere il nodo-Ravone. . msn.com