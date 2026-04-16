Milan Scaroni annuncia | Nuovo San Siro? Prima dell’estate presenteremo il progetto Cosa ha detto il presidente rossonero

Il presidente del club ha annunciato che il nuovo stadio di Milano sarà presentato prima dell’estate. Ha spiegato che il progetto sarà reso noto in quel periodo, senza fornire dettagli aggiuntivi. La comunicazione arriva dopo mesi di discussioni sul futuro dell’impianto storico e sulle eventuali modifiche o nuove strutture. Non sono state fornite altre informazioni riguardo ai tempi o ai contenuti specifici del progetto.

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