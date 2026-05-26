Un autore analizza la Magna Humanitas, un testo di grande ambizione morale, dal punto di vista di chi ha studiato la guerra per evitarla. La riflessione si focalizza sul delicato equilibrio tra mantenere la pace e la necessità di deterrenza, senza entrare in giudizi o interpretazioni soggettive. L’approccio mira a comprendere come il testo affronti i temi della pace e della guerra, evidenziando la complessità delle decisioni e delle strategie adottate in ambito internazionale.

Leone XIV ha scritto un documento che parla anche di guerra, di tecnologia militare, di responsabilità nelle decisioni letali. Sarebbe strano che i professionisti della difesa restassero in silenzio. L’analisi del generale Caruso, consigliere militare della Sioi Con questo spirito — e con il rispetto dovuto a un testo di grande ambizione morale — provo a leggere la Magnifica Humanitas con gli occhi di chi la guerra l’ha studiata per evitarla. C’è un paradosso che vale la pena dichiarare subito. Chi ha dedicato la propria vita professionale alla difesa — studiando la guerra — è probabilmente tra i lettori più naturali di un documento come questo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Leone XIV e il confine difficile tra pace e deterrenza. Scrive Caruso

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