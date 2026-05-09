L’Europa si trova di fronte a sfide legate alla presenza di potenze straniere e alle tensioni internazionali. In questo quadro, si discutono le strategie per mantenere autonomia, tra cui la difesa della sovranità digitale come risposta alla concentrazione di potere nelle mani di pochi grandi operatori. L’allarme di un rappresentante della Chiesa cattolica riguarda i rischi per la pace, mentre si cercano risposte alle domande su come l’Europa possa preservare il proprio ruolo senza essere spettatrice delle decisioni delle grandi potenze.

? Domande chiave Come può l'Europa evitare di diventare spettatrice delle grandi potenze?. Perché la sovranità digitale è la nuova difesa contro gli oligopoli?. Cosa prevede la profezia di Leone XIV sul prossimo conflitto globale?. Come può l'Italia evitare l'isolamento senza cedere al nazionalismo?.? In Breve Nicola Zingaretti propone strategia industriale comune ispirata al modello carbone e acciaio anni '50. Papa Leone XIV richiama profezia di Papa Francesco su possibile scontro globale a fasi. Sovranità digitale richiede investimenti IA e centri archiviazione dati per proteggere privacy europei. Rischio isolamento Italia se segue linee della destra nazionalista contro integrazione europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Europa tra rischio Trump e l’allarme di Leone XIV sulla pace

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