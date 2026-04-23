Papa Leone XIV a Pompei | un viaggio di pace tra fede e carità

Il Papa Leone XIV visiterà il Santuario di Pompei l’8 maggio 2026. Durante l’evento, il Pontefice pregherà per la pace nel mondo presso le spoglie di Bartolo Longo. La visita, annunciata ufficialmente, prevede momenti di preghiera e riflessione, coinvolgendo fedeli e devoti presenti sul posto. Si tratta di un viaggio che unisce fede e carità, sottolineando l’importanza della pace attraverso il patrimonio religioso e spirituale del santuario.

? Cosa sapere Papa Leone XIV visita il Santuario di Pompei l'8 maggio 2026.. Il Pontefice pregherà per la pace globale presso le spoglie di Bartolo Longo.. L’8 maggio 2026 Papa Leone XIV sarà a Pompei per una visita che Monsignor Tommaso Caputo definisce un momento epocale capace di segnare la storia con un prima e un dopo. Il Pontefice, che partirà da Roma in elicottero alle ore 8, atterrerà nell’area meeting del Santuario alle 8:50 per dare inizio a una giornata dedicata alla supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. La visita si inserisce in una data simbolica, poiché l’8 maggio coincide con l’anniversario dell’elezione di Prevost a Pontefice.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Leone XIV a Pompei: un viaggio di pace tra fede e carità Notizie correlate Papa Leone XIV in Campania: Pompei e Acerra tappe di un viaggio tra fede e impegno per la Terra dei Fuochi.Napoli e Pompei si preparano ad accogliere Papa Leone XIV, con una visita prevista per l'8 maggio prossimo. Papa Leone XIV, possibile viaggio a Pompei in occasione del primo anno di pontificatoPapa Leone è stato eletto l'8 maggio di un anno fa, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna di Pompei. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: Le ricchezze naturali siano di tutti; In un minuto la terza giornata di Papa Leone XIV in Africa; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: un Paese unico nel panorama africano; Leone XIV: Il mondo è devastato da una manciata di tiranni. Messa con 120mila fedeli a Douala. Papa Leone in Guinea Equatoriale: messa a Malabo, poi il rientro a RomaSi chiude oggi a Malabo il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Il Pontefice celebrerà la Messa allo stadio davanti a circa 20mila fedeli, prima della cerimonia di congedo e del rientro a ... tg24.sky.it Papa Leone XIV, ultima tappa africana per il Pontefice: messa a Malabo e rientro in serata a RomaPapa Leone a inizio omelia della messa presieduta nello stadio di Malabo ha ricordato il vicario generale dell'arcidiocesi di Malabo, monsignor Fortunato Nsue Esono, trovato morto il 17 aprile scorso ... affaritaliani.it In Guinea Equatoriale la visita di Papa Leone XIV si è trasformata in un grande incontro tra fede e cultura. I fedeli si sono riuniti allo stadio per celebrare un momento condiviso, segnato dalla partecipazione popolare e dalle espressioni culturali locali. «Il mess - facebook.com facebook #Papa #Leone XIV accolto a Bata nella fase finale del viaggio in #Africa x.com