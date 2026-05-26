Leone XIV | Dobbiamo disarmare il progresso

Il pontefice ha espresso preoccupazione riguardo ai sistemi di guerra autonomi e ai rischi per l’occupazione e la sanità. Ha sottolineato la necessità di disarmare il progresso tecnologico in ambito militare. Le sue parole si rivolgono a un pubblico più ampio, evidenziando la preoccupazione per le implicazioni etiche e sociali di innovazioni che potrebbero minacciare la sicurezza e il benessere collettivo.

A suo modo è stata una presentazione unica. Ieri, nell’Aula del Sinodo, c’erano sei relatori per presentare Magnifica humanitas, la prima enciclica di papa Leone XIV, tra cui il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e i cardinali Victor Manuel Fernández e Michael Czerny, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede e prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Con loro le professoresse Anna Rowlands e Leocadie Lushombo, entrambe insegnanti di teologia politica, l’una alla Durham university, nel Regno Unito, e l’altra alla Jesuit school of theology della Santa Clara university, in California. Infine, c’era Christopher Olah, cofondatore di Anthropic, uno dei colossi dell’IA nella variegata galassia della Silicon Valley che comprende diverse visioni tecno-filosofiche. 🔗 Leggi su Laverita.info

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