Leonardo porta l’M-346 in Canada con un nuovo contratto per l’addestramento

Leonardo ha firmato con Itps Canada un contratto per la fornitura di sei velivoli M-346 T Block 20 destinati all’addestramento avanzato dei piloti da caccia. È prevista anche un’opzione per altri sei aeromobili.

Leonardo ha firmato con Itps Canada un contratto per la fornitura di sei velivoli M-346 T Block 20 destinati all’addestramento avanzato dei piloti da caccia, con un’opzione per altri sei aerei. I velivoli saranno impiegati dall’International Tactical Training Centre di North Bay, in Ontario, con ingresso in servizio previsto dal 2029. La firma è avvenuta nello stabilimento Leonardo di Venegono, in Italia, durante una cerimonia seguita da una dimostrazione in volo. L’operazione riguarda il primo progetto di potenziamento della flotta dell’Ittc, centro che fornisce servizi di addestramento tattico avanzato a clienti internazionali. Il mercato dell’addestramento avanzato. 🔗 Leggi su Formiche.net

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