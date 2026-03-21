Scuola il nuovo contratto per gli insegnanti porta fino a 185 euro in più in busta paga
Il 1° aprile potrebbe essere raggiunto un accordo sul nuovo contratto collettivo per gli insegnanti, con un focus sugli aspetti economici. Secondo le fonti, gli aumenti di stipendio potrebbero arrivare fino a 185 euro in più in busta paga. La trattativa riguarda principalmente le condizioni salariali dei docenti e si sta concludendo in queste ore.
Il 1° aprile potrebbe arrivare l'accordo per il nuovo contratto collettivo della scuola, almeno per quanto riguarda la parte economica, ovvero gli aumenti di stipendio. Sul tavolo ci sono incrementi fino a 185 euro lordi al mese. La somma precisa, però, dipende dall'anzianità e dal grado in cui si insegna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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