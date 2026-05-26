Domenica 24 maggio, al Castello di Rivalta, si è tenuto un concerto a favore dell’associazione Uffi – United for Fighting Ichthyosis Onlus, impegnata nella ricerca contro l’ittiosi lamellare. Sul palco si è esibito il tenore Leo Nucci, che ha attirato un pubblico interessato alla causa. L’evento ha raccolto fondi per sostenere le attività dell’organizzazione dedicata alla lotta contro questa malattia della pelle.

Domenica 24 maggio, nella cornice del Castello di Rivalta, si è svolto un concerto a sostegno dell’associazione Uffi – United for Fighting Ichthyosis Onlus, associazione impegnata nella ricerca contro l’ittiosi lamellare. Protagonista assoluto della serata è stato il baritono di fama. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Si parla di: Leo Nucci si è esibito al Castello di Rivalta per l’associazione Uffi.

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