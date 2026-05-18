A Città di Castello si è svolta un’asta benefica dedicata all’Associazione AACC, che ha raccolto 2.875 euro. Le bottiglie magnum sono state impreziosite con etichette realizzate appositamente, mentre alcune opere d’arte di Stefano Lazzari sono state messe all’incanto durante l’evento. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e collezionisti, interessati sia al vino che alle creazioni artistiche esposte e vendute all’asta.

? Punti chiave Come sono state create le etichette uniche per le bottiglie magnum?. Chi ha messo all'incanto le opere d'arte di Stefano Lazzari?. Quale premio musicale hanno ricevuto i vincitori dell'asta benefica?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti per l'Associazione Altotevere Contro il Cancro?.? In Breve Evento organizzato da Bottega Tifernate e Cantine Ravazzi di San Casciano dei Bagni.. L'artista Stefano Lazzari ha creato etichette esclusive per le bottiglie magnum P64.. Il maestro Fabio Battistelli ha offerto musica e un concerto privato ai vincitori.. Italo Cesarotti ha illustrato i progetti dell'AACC per i malati dell'Altotevere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino e arte a Città di Castello: 2.875 euro per l’Associazione AACC

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