Borgo Ticino il coro Tre ponti si è esibito alla rsa

A Borgo Ticino, un pomeriggio di musica e allegria si è svolto alla residenza sanitaria assistenziale Mario Celesia, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. Il coro Tre Ponti si è esibito davanti agli ospiti, portando canzoni e melodie che hanno animato l’ambiente. L’evento ha coinvolto i presenti, offrendo loro un momento di svago e condivisione. La performance si è svolta in un’atmosfera di relax, con il pubblico che ha ascoltato e applaudito le esibizioni del coro.

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