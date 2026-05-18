Borgo Ticino il coro Tre ponti si è esibito alla rsa
A Borgo Ticino, un pomeriggio di musica e allegria si è svolto alla residenza sanitaria assistenziale Mario Celesia, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. Il coro Tre Ponti si è esibito davanti agli ospiti, portando canzoni e melodie che hanno animato l’ambiente. L’evento ha coinvolto i presenti, offrendo loro un momento di svago e condivisione. La performance si è svolta in un’atmosfera di relax, con il pubblico che ha ascoltato e applaudito le esibizioni del coro.
Un pomeriggio di gioia e spensieratezza ha animato la rsa Mario Celesia di Borgo Ticino, struttura del gruppo Sereni Orizzonti, grazie alla generosa presenza del coro Tre Ponti, che con le proprie voci ha trasformato una tranquilla domenica in un'occasione festosa e culturale per gli ospiti della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Coro Tre Ponti - Do you hear the people sing edizione 2026
Sullo stesso argomento
In visita a Manchester, re Carlo ha indossato le vesti da DJ e si è esibito alla consolle, per la gioia dei presentiSiamo abituati a vederlo con la corona in testa, affacciato al balcone di Buckingham Palace, in carrozza o seduto a un banchetto al Castello di...
Leggi anche: Incidente a Borgo Ticino, auto ribaltata in un fosso
Borgo Ticino, il coro Tre ponti si è esibito alla rsaUn pomeriggio di gioia e spensieratezza ha animato la rsa Mario Celesia di Borgo Ticino, struttura del gruppo Sereni Orizzonti, grazie alla generosa presenza del coro Tre Ponti, che con le proprie voc ... novaratoday.it
Borgo Ticino blindato a Pavia: i neofascisti ricordano il militante Zilli – I DIVIETIAnche oggi, in occasione del 5 novembre, Borgo Ticino verrà blindato per la manifestazione con la quale l’ultradestra commemorerà Emanuele Zilli, il militante missino morto nel 1973 in seguito alle ... laprovinciapavese.gelocal.it