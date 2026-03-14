Antonella Fiordelisi ha un passato nella scherma agonistica e attualmente si dedica alla palestra e a una dieta priva di dolci. Segue un programma di allenamenti regolari e si mantiene attenta all’alimentazione, evitando zuccheri e dessert. Il suo stile di vita comprende sessioni di allenamento fisico e un regime alimentare mirato a mantenere il fisico scolpito.

A 28 anni Antonella Fiordelisi continua a portare con sé l’impronta dello sport. Prima della televisione, dei social e dei reality, infatti, c’è stata la scherma: la spada è stata la sua grande passione fin da giovanissima e le ha insegnato disciplina, concentrazione e determinazione. Fiordelisi ha iniziato dopo aver provato altre attività come pallavolo e ginnastica ritmica, fino a trovare nella scherma lo sport che più rispecchiava il suo carattere. Gli allenamenti erano intensi e quotidiani, spesso cinque giorni a settimana per circa tre ore, alternando preparazione atletica e lavoro in pedana. Questo percorso l’ha portata anche a risultati importanti, come il bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani nel 2017. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonella Fiordelisi tra scherma, palestra e dieta senza dolci: i segreti del suo fisico

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