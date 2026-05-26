“Disarmare” l’intelligenza artificiale e sottrarla alle logiche del profitto e dell’efficienza. Nell’enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV sottolinea come l’umanità “non deve essere sostituita né superata”. Il documento era atteso da tempo. Non solo perché è la prima enciclica di Prevost, ma anche per il valore che assume. Il Pontefice mette al centro l’uomo e mette in guardia sull’utilizzo irrazionale della tecnologia. La Chiesa deve far fronte a “un’altra rivoluzione industriale”, il che vuol dire “nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e dell’amore. Dobbiamo educarci a considerare il mondo digitale come un nuovo continente da evangelizzare, che richiede missionari generosi e maturi nella fede”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Enciclica sull’IA è una bussola nell’ignoto. Parla Padre Benanti

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Magnifica Humanitas, perché papa Leone promulgherà un’enciclica sull’IAOggi si attendeva con curiosità l’uscita di una nuova enciclica firmata dal papa, ma fino a questo momento non è stata ancora pubblicata.

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La prima enciclica di Leone XIV, ne parliamo a #CinqueMinuti con Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Padre Paolo Benanti, professore di etica delle AI alla Luiss Guido Carli, e Salvatore Giuliano, preside dell’Istituto Ettore Maj x.com

Non chiediamoci se l’IA sia buona o cattiva ma chi controlla cosa: la vera domanda nell’enciclica del PapaNella sua enciclica Magnifica Humanitas Papa Leone XIII ci invita a porci una grande domanda sull'Intelligenza Artificiale: il punto non è se sia buona ... fanpage.it

Magnifica Humanitas, l’enciclica di papa Leone che usa l’Ia per parlare dell’uomoUn discernimento sulla custodia umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. E’ Magnifica Humanitas l’enciclica di papa Leone XIV diffusa oggi. Nel sottotitolo si cita l’intelligenza artificiale ( ... gazzettadasti.it