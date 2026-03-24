Alla Scuola di formazione sociale e politica si parla di intelligenza artificiale con padre Paolo Benanti

Nuovo appuntamento della Scuola di formazione sociale e politica mercoledì 25 marzo per trattare di intelligenza artificiale. Alle 20.30, all’auditorium sala Europa della Fiera di Forlì, padre Paolo Benanti, del Terz’Ordine Regolare francescano, presidente della Commissione sull’intelligenza artificiale per l’informazione presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio e membro della New Artificial Intelligence Advisory Board dell’Onu, parlerà di “Intelligenza artificiale: quali sfide e opportunità per il lavoro, l’educazione e la pace?”. L’incontro è organizzato dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, dal Tavolo delle scuole paritarie cattoliche e Progetto “Genitorialità consapevole” e con il patrocinio del Comune di Forlì e il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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