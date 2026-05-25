Il Papa ha pubblicato l’enciclica Magnifica Humanitas, in cui chiede regole stringenti sull’intelligenza artificiale. Invoca la tutela della dignità umana e un equilibrio tra tecnologia, pace e giustizia sociale a livello globale. Il documento si rivolge alle autorità e ai decisori politici, sottolineando la necessità di norme che regolino lo sviluppo e l’uso dell’IA. Nessuna indicazione di azioni concrete o di reazioni specifiche da parte di organismi internazionali.

Roma - Con Magnifica Humanitas il Papa chiede regole rigorose sull’IA, difesa della dignità umana e un nuovo equilibrio tra tecnologia, pace e giustizia sociale condivisa globale. Con la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV mette al centro una delle grandi questioni del presente: il rapporto tra intelligenza artificiale, potere, guerra, lavoro e dignità della persona. Il documento, firmato il 15 maggio e presentato il 25 maggio, richiama esplicitamente l’eredità della Rerum Novarum di Leone XIII e propone una riflessione ampia sulla necessità di restare “profondamente umani” nell’epoca degli algoritmi. Il testo si apre con un’immagine forte: l’umanità davanti alla scelta tra una nuova torre di Babele e una città capace di custodire insieme Dio e l’uomo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Leone XIV scuote il mondo: la sua enciclica sfida l’intelligenza artificiale globale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Viaggio di Papa Leone XIV in Africa: Messaggio di Pace Che Scuote le Coscienze

Notizie e thread social correlati

Papa Leone XIV promulga la sua prima enciclica: sarà dedicata all’intelligenza artificialePapa Leone XIV sta per pubblicare la sua prima enciclica intitolata ‘Magnifica Humanitas’, dedicata alla tutela della persona umana nell’era...

Leone XIV firma la sua prima enciclica: intelligenza artificiale, lavoro e guerre al centro di “Magnifica humanitas”Il Papa ha pubblicato la sua prima enciclica, intitolata “Magnifica humanitas”, incentrata su temi come l’intelligenza artificiale, il lavoro e i...

Temi più discussi: Draghi vs Leone XIV. Due discorsi, due prospettive e i diversi commenti; Leone XIV ad Acerra, 90 sindaci fanno rete: Ci ha dato forza e speranza; Papa Leone XIV scuote il mondo: La guerra non si vince con le superpotenze ma con l’amore; Qui per raccogliere le vostre lacrime: il Papa scuote la Terra dei fuochi, in 15mila ad Acerra per Leone XIV.

Arriva l'enciclica di Leone XIV. Il messaggio: 'Rimaniamo umani''La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme' (ANSA) ... ansa.it

Leone XIV firma la sua prima enciclica: intelligenza artificiale, lavoro e guerre al centro di Magnifica humanitasLa dignità dell’uomo nell’era dell’intelligenza artificiale, il potere crescente delle Big Tech, la crisi della verità, il rischio di nuove guerre ... thesocialpost.it