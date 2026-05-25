Leone XIV scuote il mondo | la sua enciclica sfida l’intelligenza artificiale globale

Da abruzzo24ore.tv 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Papa ha pubblicato l’enciclica Magnifica Humanitas, in cui chiede regole stringenti sull’intelligenza artificiale. Invoca la tutela della dignità umana e un equilibrio tra tecnologia, pace e giustizia sociale a livello globale. Il documento si rivolge alle autorità e ai decisori politici, sottolineando la necessità di norme che regolino lo sviluppo e l’uso dell’IA. Nessuna indicazione di azioni concrete o di reazioni specifiche da parte di organismi internazionali.

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Roma - Con Magnifica Humanitas il Papa chiede regole rigorose sull’IA, difesa della dignità umana e un nuovo equilibrio tra tecnologia, pace e giustizia sociale condivisa globale. Con la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV mette al centro una delle grandi questioni del presente: il rapporto tra intelligenza artificiale, potere, guerra, lavoro e dignità della persona. Il documento, firmato il 15 maggio e presentato il 25 maggio, richiama esplicitamente l’eredità della Rerum Novarum di Leone XIII e propone una riflessione ampia sulla necessità di restare “profondamente umani” nell’epoca degli algoritmi. Il testo si apre con un’immagine forte: l’umanità davanti alla scelta tra una nuova torre di Babele e una città capace di custodire insieme Dio e l’uomo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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