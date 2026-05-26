L' Emilia-Romagna tra le Regioni più avanzate sul fronte delle rinnovabili

Nell’Emilia-Romagna sono stati installati oltre 1.500 megawatt di impianti fotovoltaici e circa 300 turbine eoliche. La regione ha approvato piani per la realizzazione di nuovi impianti che prevedono investimenti superiori ai 2 miliardi di euro, con una produzione annua di energia rinnovabile che copre il 25% del fabbisogno regionale. Questi dati sono stati comunicati dalle autorità locali.

«L’Emilia-Romagna sta facendo la propria parte sul fronte della transizione energetica, con risultati concreti e numeri che dimostrano che il nostro territorio è tra i più avanzati nel percorso di crescita delle energie rinnovabili. È una sfida decisiva per la competitività del sistema produttivo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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