L’Emilia-Romagna si distingue come una delle principali regioni italiane dedicate alla viticoltura, con una superficie coltivata a vigna di 52.564 ettari. Nonostante una riduzione delle aree coltivate e un numero di imprese che si concentra in alcune zone, la regione si posiziona al quinto posto in Italia per estensione vitata. Alla fiera Vinitaly, questa realtà si presenta con un patrimonio importante nel settore vinicolo nazionale.

LE IMPRESE si concentrano e si riduce anche la superficie, ma con i suoi 52.564 ettari coltivati a vigna l’ Emilia-Romagna si presenta al Vinitaly come una delle aree più vitate d’Italia, al quinto posto per estensione dopo Veneto, Sicilia, Puglia e Toscana. E siccome adesso vanno forte i bianchi e gli spumanti, il Trebbiano bianco romagnolo resta saldamente in testa nei campi coprendo il 29% delle superfici vitate regionali, pari a circa 15.400 ettari, più del doppio del Sangiovese (fermo all’11%), seguito da Ancellotta (10%), Lambrusco Salamino (9%), Pignoletto (5%), Lambrusco Grasparossa (4%), Barbera (3%) e, con il 2% ciascuno, Croatina, Lambrusco di Sorbara, Merlot e Chardonnay.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Emilia-Romagna tra le principali regioni viticole nel Paese

Referendum, affluenza oltre il 58%: Toscana ed Emilia Romagna tra le prime regioni, male la SiciliaL'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 58,51%.

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