L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 58,51%. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi. Secondo i primi dati, le regioni con più affluenza sono state Toscana (66%) ed Emilia Romagna (65%). Male invece la Sicilia (46%). L'affluenza regione per regione Affluenza intorno al 65% in Umbria per il referendum sulla giustizia in base ai dati di più dei due terzi delle 997 sezioni. Lo riporta il portale Eligendo. In provincia di Perugia ha votato circa il 65 per cento degli aventi diritto e in quella di Terni poco meno del 64. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Referendum, affluenza oltre il 58%: Toscana ed Emilia Romagna tra le prime regioni, male la Sicilia

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