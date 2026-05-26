L’emergenza abitativa | Canone concordato la riduzione dell’Imu bloccata dai tagli

Un rappresentante ha annunciato che si sta lavorando per riportare l’Imu sui contratti di affitto concordati allo 0,76% nel 2026. Tuttavia, questa riduzione resta in bilico a causa di potenziali tagli da parte del governo centrale. La proposta riguarda specificamente il canone concordato e mira a contrastare l’emergenza abitativa, ma al momento non ci sono certezze sulla conferma di questa misura.

"Lavorare per poter riportare l’Imu sui contratti concordati allo 0,76% per l’annualità 2026, auspicando che non ci siano ulteriori tagli del Governo centrale". Lo chiedeva all’amministrazione la mozione del consigliere Alberto Bignardi (Pd) e che non è stato possibile applicare perché i tagli "purtroppo sono avvenuti" e la richiesta è così risultata incompatibile con gli equilibri di bilancio. Lo ha spiegato in aula l’assessore al Bilancio Vittorio Molinari che ha risposto ad un’interrogazione del consigliere Andrea Mazzi (Modena in ascolto) sulla "mancata riduzione Imu per l’anno 2026 per gli alloggi affittati a canone concordato". Rispondendo in Consiglio, l’assessore Molinari ha ricostruito tutto l’iter cha ha portato alla valutazione di incompatibilità con gli equilibri di bilancio della mozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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