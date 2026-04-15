Affitti a canone concordato i sindacati | Serve una revisione del sistema di agevolazioni Imu per i proprietari

I sindacati chiedono una revisione delle agevolazioni fiscali sull'Imu per i proprietari di immobili, rilevando che i canoni concordati continuano a salire nonostante le agevolazioni. Secondo quanto riferito, gli affitti risultano sempre più elevati anche nei contratti a canone concordato, mentre gli sgravi fiscali rimangono invariati. La questione riguarda l'efficacia delle misure di sostegno in un mercato immobiliare in crescita.

“Affitti sempre più cari anche nei contratti a canone concordato, mentre gli sgravi fiscali restano”. È l’allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil di Rimini, che chiedono una revisione del sistema denunciando uno squilibrio tra benefici per i proprietari e reali vantaggi per gli inquilini. Sullo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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