Crisi carburante le compagnie aeree corrono ai ripari Dai tagli dei voli alla riduzione delle destinazioni | la bozza del piano d’emergenza

Le compagnie aeree stanno adottando misure per affrontare la crisi del carburante, annunciando un piano di emergenza che prevede la cancellazione di voli di metà giornata e la riduzione delle rotte meno redditizie. Sono stati eliminati alcuni voli programmati in giorni con minore traffico, come martedì, mercoledì e sabato, e sono stati effettuati tagli anche alle destinazioni meno richieste. Queste decisioni sono state comunicate attraverso una bozza del piano di emergenza.

Cancellazione dei voli di metà giornata, eliminazione delle rotte meno redditizie e taglio dei viaggi nei giorni con meno traffico, cioè martedì, mercoledì o sabato. Sono solo alcune delle misure previste dalle bozze di emergenza delle compagnie aree per fronteggiare alla crisi del carburante dovuta alla guerra tra Iran e Stati Uniti. «Al momento non c’è nulla di concreto, ma con lo Stretto di Hormuz ancora chiuso il problema delle forniture diventa, settimana dopo settimana, più serio per il nostro settore», spiega al Corriere della Sera l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary. C’è già una lista di rotte sacrificabili fin da subito.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Caos voli, da Ita a Ryanair: le strategie delle compagnie aeree dai tagli agli aumenti per la crisi del carburanteLe compagnie aeree si difendono dalla crisi del carburante con una combinazione di coperture (hedging) per i riformimenti di cherosene, tagli di... La crisi del carburante mette a terra i primi voli: da Lufthansa a Klm, ecco come si stanno muovendo le compagnie aereeUna delle conseguenze più temute della guerra in Medio Oriente sta diventando realtà. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crisi del carburante aereo: quali voli europei sono fermi?; Jet-fuel, scorte in calo: come impatta la crisi del carburante sui costi dei voli aerei?; Crisi del cherosene e voli, cosa succede in Europa? Le compagnie aeree si preparano al peggio: Mai visto nulla del genere; 12 mila voli cancellati a maggio per la crisi carburante: cosa succederà in Europa questa estate. Le compagnie aeree hanno tagliato 2 milioni di posti sui voli per la crisi carburante, a riferirlo è il Financial TimesIl Financial Times riporta che secondo le indagini della società d'analisi Cirium sono oltre 2 milioni i posti a sedere tagliati dai voli aerei ... fanpage.it Due milioni di posti aerei tagliati: le compagnie riducono i voli per la crisi del carburanteCrisi carburante aereo globale: voli ridotti, posti tagliati, prezzi in aumento e traffico colpito soprattutto in Asia. blitzquotidiano.it Con la crisi del carburante, siamo invitati a fare ciò che i giovani attivisti del clima chiedono da tempo: risparmiare energia e puntare sulle rinnovabili. Sarà una svolta permanente x.com Questa sera alle 21.20 su Rai3 torna #FarWest A Milazzo, in Sicilia, in una delle più grandi raffinerie d’Italia, dove il petrolio diventa carburante. Con la crisi internazionale le forniture si riducono e i prezzi schizzano. Siamo al sicuro - facebook.com facebook