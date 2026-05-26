L'eliminazione di Medvedev a Parigi è una seduta di psicoanalisi con la moglie | Me ne devo andare?
Daniil Medvedev è stato eliminato da Roland Garros, e subito si sono verificati scambi intensi con sua moglie. Durante le discussioni, il tennista russo si è chiesto se dovesse abbandonare il torneo. Le conversazioni tra loro sono state molto animate, con un tono che ha ricordato una seduta di psicoanalisi. L'episodio ha coinvolto anche la pazienza della moglie, Dasha, che ha assistito alle tensioni.
Il match perso da Daniil Medvedev al Roland Garros ha visto tanti scambi di opinione molto vivaci con la moglie: quasi una seduta di psicoanalisi del tennista russo, che ha messo a dura prova la pazienza di Dasha. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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