L'allusione sessista di La Russa | Una seduta a tre con la Gelmini e la Carfagna non è male…

Durante un evento al Senato dedicato alla tutela dei minori sul web, il presidente del Senato ha fatto un commento che ha suscitato molte reazioni. In un discorso che affrontava temi di sensibilizzazione e protezione, ha pronunciato una frase che ha fatto discutere, riguardante un'ipotetica situazione con due donne politiche. La frase è stata immediatamente oggetto di commenti sui social e tra gli altri presenti, con diverse opinioni sul tono e sul contenuto del discorso.

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