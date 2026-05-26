Una donna è deceduta e un’amica è rimasta ferita in ospedale dopo un incidente avvenuto in Italia. La tragedia si è verificata durante una mattinata apparentemente normale, senza preavviso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e stanno fornendo supporto alle famiglie coinvolte. La comunità si trova ora a fare i conti con la perdita e il trauma causati dall’evento improvviso.

Una mattinata di ordinaria quotidianità si è trasformata in tragedia nel giro di pochi istanti, lasciando una comunità sotto shock e due famiglie travolte dal dolore. Le due amiche stavano attraversando la strada per recarsi al supermercato quando un’auto le ha colpite in pieno, senza lasciare loro scampo. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma la scena che si sono trovati davanti è apparsa da subito gravissima. Una delle due donne, 79 anni, è apparsa in condizioni disperate fin dal primo momento, mentre l’altra, 75 anni, è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza in ospedale con lesioni importanti. Il dramma si è consumato ad Atri, lungo via Aldo Moro, dove una Fiat Panda guidata da un uomo di circa quarant’anni ha travolto le due anziane mentre attraversavano la carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lei morta, l’amica in ospedale”. Tragedia spaventosa in Italia, tutto in un istante

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