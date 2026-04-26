Una tragedia ha interrotto bruscamente la calma mattutina, causando il blocco dei treni in diverse zone del paese. Un incidente ha coinvolto un treno ad alta velocità, che ha investito una persona provocandone la morte sul colpo. La circolazione ferroviaria è stata sospesa, con disagi e ritardi che si sono estesi a molte tratte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Una tragedia improvvisa ha spezzato la normalità dell’alba e ha paralizzato la circolazione ferroviaria: una persona è stata travolta da un treno ad alta velocità e ha perso la vita in pochi istanti, in un impatto definito estremamente violento. L’episodio ha generato un immediato blocco dei convogli e un clima di forte tensione in stazione, con l’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine impegnati nelle verifiche e nella gestione dell’emergenza. Dove è avvenuto l’incidente e i primi dettagli. Il fatto si è verificato alle 6.10 di sabato 26 aprile 2026, presso la stazione ferroviaria di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, lungo il binario in direzione nord.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Travolto e ucciso in un istante, tragedia spaventosa: treni bloccati in Italia, è caos

CHIVASSO - incidente ferroviario, treno contro camion

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