Tragedia nelle Langhe cuneesi, a Bosia, dove oggi pomeriggio è morto Luigi Moraglio, 76 anni. L’uomo era impegnato in lavori domestici quando l’incidente si è rivelato fatale. Il pensionato stava tagliando un albero quando un tronco lo ha schiacciato ferendolo alla testa, provocandogli un trauma gravissimo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, la situazione è apparsa subito critica. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con l’ausilio di un elicottero, pronti a tentare ogni manovra di rianimazione. Purtroppo, gli sforzi dei medici non sono bastati e Moraglio è deceduto sul posto a causa delle ferite riportate. Anche i vigili del fuoco di Alba hanno partecipato alle operazioni di soccorso, contribuendo a mettere in sicurezza l’area e a facilitare l’accesso ai mezzi di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Schiacciato in un istante”. Luigi è morto così, tragedia spaventosa in Italia

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