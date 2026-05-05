Chieti presentata la lista civica di Legnini | Giovani e competenze per il futuro della città

Nel pomeriggio di oggi è stata presentata a Chieti la lista civica “Legnini Sindaco Chieti 2026”, collegata alla candidatura di Giovanni Legnini alle prossime elezioni comunali. La lista fa parte di una coalizione composta da forze progressiste e civiche che sostiene la candidatura. La composizione della lista include giovani e professionisti, con obiettivi dichiarati di valorizzare le competenze per il futuro della città.

Presentata nel pomeriggio di oggi la lista “Legnini Sindaco Chieti 2026”, espressione diretta della candidatura di Giovanni Legnini e parte della coalizione progressista e civica in vista delle elezioni comunali.L’iniziativa ha rappresentato anche l’avvio del ciclo di comizi in piazza del.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Presentata Scelgo Arezzo, Marco Donati: "Una lista intergenerazionale che unisce competenze e rappresenta davvero la città"Arezzo, 25 aprile 2026 – Presentata Scelgo Arezzo, Marco Donati: "Una lista intergenerazionale che unisce competenze e rappresenta davvero la città"... Verso il voto, nasce la lista civica "Reggio Protagonista" per il futuro europeo della cittàIl prof Veronese: "Al tavolo nazionale del centrodestra proporremo un candidato di altissimo profilo morale e istituzionale, da sempre in prima linea... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Comunali di Chieti, presentata la lista CHIETI in COMUNE a sostegno di Giancarlo Cascini; Amministrative 2026, i candidati della lista Chieti in Comune a sostegno di Giancarlo Cascini; Elezioni Chieti, Legnini presenta la sua lista civica: giovani, donne e competenze al centro del progetto; Elezioni comunali Chieti 2026, presentate le liste: Colantonio sostenuto da Lega, UDC e Azione Politica. Elezioni Chieti, entro domani la presentazione delle listeScadrà domani alle ore 12 il termine ultimo per la presentazione delle liste nei comuni interessato al voto. A Chieti chiamati alle urne oltre 43.400 elettori ... rete8.it https://www.chietitoday.it/eventi/visita-iconografica-a-san-giustino-con-artemind-e-associazione-oltremuseo-14246646.htmlfbclid=IwY2xjawRlv5hleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeZR1_O7ZQJgQnIlzwkmMwvSO9RN - facebook.com facebook