Legnano resta in attesa | sarà il ballottaggio a decretare chi governerà la Città del Carroccio fra Lorenzo Radice e Mario Almici

Da ilgiorno.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 7 e 8 giugno i cittadini di Legnano voteranno nuovamente per scegliere tra Lorenzo Radice e Mario Almici come nuovo sindaco. La decisione finale sarà presa al ballottaggio, dopo che nessuno dei due candidati ha ottenuto la maggioranza al primo turno. Radice è il sindaco uscente e rappresenta il centrosinistra, mentre Almici è sostenuto dal centrodestra unito.

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Legnano (Milano) –  Il 7 e 8 giugno i legnanesi torneranno alle urne per decidere il nuovo primo cittadino nel ballottaggio tra il candidato del centrosinistra e sindaco uscente, Lorenzo Radice, e Mario Almici, che aveva il sostegno del centrodestra unito. A differenza delle previsioni, però, sarà Almici a provare a rincorrere il sindaco uscente, che ha chiuso il primo turno al primo posto superando il 43% dei voti. Almici si attesta poco sotto il 40% delle preferenze, mentre fa bene Carolina Toia, alternativa al centrodestra tradizionale, che porta a casa oltre il 10% dei voti e delude la coalizione del Patto civico, che metteva insieme un ampio fronte che andava dal M5S ad Avs, a Rifondazione comunista e Osservatorio Civico: il candidato Federico Amadei non supera il 7%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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