Legnaia in fiamme nella notte paura vicino a una casa

Notizia in breve

Nella notte, un incendio ha interessato una legnaia vicino a una casa a Cisterna di Coseano. Le fiamme hanno causato preoccupazione tra i residenti, che hanno visto il rogo divampare nelle vicinanze dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni all’abitazione.