Legnaia in fiamme nella notte paura vicino a una casa

Da udinetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, un incendio ha interessato una legnaia vicino a una casa a Cisterna di Coseano. Le fiamme hanno causato preoccupazione tra i residenti, che hanno visto il rogo divampare nelle vicinanze dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni all’abitazione.

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Momenti di apprensione nella notte a Cisterna di Coseano, dove un incendio ha interessato una legnaia situata a breve distanza da un’abitazione. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di oggi, martedì 26 maggio 2026, quando i vigili del fuoco del comando di Udine sono stati chiamati a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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