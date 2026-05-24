Auto in fiamme vicino a una casa notte di paura
Un'auto parcheggiata accanto a un edificio è stata avvolta dalle fiamme poco prima dell'una in via Fondocrosa, a Mele. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non sono stati segnalati feriti o altri danni a persone o strutture. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio, che ha provocato anche paura tra i residenti.
Notte di paura a Mele, in via Fondocrosa, dove poco prima dell'una un'auto parcheggiata accanto a un palazzo è andata a fuoco.All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco le fiamme erano già alte e avevano annerito la facciata dell'edificio.Spente le fiamme, i pompieri hanno verificato l'abitazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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