Auto in fiamme vicino a una casa notte di paura

Notizia in breve

Un'auto parcheggiata accanto a un edificio è stata avvolta dalle fiamme poco prima dell'una in via Fondocrosa, a Mele. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non sono stati segnalati feriti o altri danni a persone o strutture. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio, che ha provocato anche paura tra i residenti.