Auto in fiamme vicino a una casa notte di paura

Da genovatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'auto parcheggiata accanto a un edificio è stata avvolta dalle fiamme poco prima dell'una in via Fondocrosa, a Mele. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non sono stati segnalati feriti o altri danni a persone o strutture. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio, che ha provocato anche paura tra i residenti.

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Notte di paura a Mele, in via Fondocrosa, dove poco prima dell'una un'auto parcheggiata accanto a un palazzo è andata a fuoco.All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco le fiamme erano già alte e avevano annerito la facciata dell'edificio.Spente le fiamme, i pompieri hanno verificato l'abitazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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