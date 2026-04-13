Fiamme nella notte paura vicino al torrente Chiarsò | ecco cosa è successo

Nella serata di domenica 12 aprile, a Paularo, è stata segnalata un incendio di interfaccia vicino al torrente Chiarsò, poco prima delle 21. Le fiamme si sono propagate in un’area vegetale vicina al corso d’acqua, causando timori tra i residenti e le autorità locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e gestire la situazione.

Momenti di apprensione nella serata di domenica 12 aprile a Paularo, dove apoco prima delle 21 è scattata la segnalazione di un incendio di interfaccia nei pressi del torrente Chiarsò. A ricevere l’allarme è stata la Sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, che.🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Fiamme nella sala slot: notte di paura Auto in fiamme nella notte a Cassino, paura in viale EuropaNotte di paura a Cassino (Frosinone), dove un’auto è stata completamente distrutta da un incendio divampato poco prima della mezzanotte in viale...