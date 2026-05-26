LeggerMente torna la rassegna letteraria in villa Fabbricotti | anteprima dall' 1 all' 11 giugno il clou dal 26 giugno al 19 luglio
La rassegna letteraria LeggerMente riprende in estate dopo sette anni di pausa, con una fase di anteprima dall’1 all’11 giugno e il programma principale dal 26 giugno al 19 luglio. L’evento si svolge a Villa Fabbricotti, coinvolgendo autori, ospiti e pubblico in incontri e dialoghi. La manifestazione si svolge all'aperto, sotto gli alberi della villa, e comprende diverse iniziative dedicate alla letteratura e alla cultura.
Dopo sette anni di storie, incontri e parole condivise sotto gli alberi di Villa Fabbricotti, LeggerMente torna ad abitare l’estate livornese con nuovi ospiti, nuove voci e nuove occasioni di ascolto. Anche per questo 2026, l'appuntamento con il festival letterario si dividerà in due momenti: una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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