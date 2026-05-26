LeggerMente torna la rassegna letteraria in villa Fabbricotti | anteprima dall' 1 all' 11 giugno il clou dal 26 giugno al 19 luglio

Notizia in breve

La rassegna letteraria LeggerMente riprende in estate dopo sette anni di pausa, con una fase di anteprima dall’1 all’11 giugno e il programma principale dal 26 giugno al 19 luglio. L’evento si svolge a Villa Fabbricotti, coinvolgendo autori, ospiti e pubblico in incontri e dialoghi. La manifestazione si svolge all'aperto, sotto gli alberi della villa, e comprende diverse iniziative dedicate alla letteratura e alla cultura.