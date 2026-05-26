LeggerMente torna a Villa Fabbricotti con un evento dedicato alla letteratura nei giardini. Durante l’anteprima di giugno, autori misteriosi parteciperanno a incontri e letture. Il programma si divide in due fasi: una prima parte con eventi di avvio e una seconda più ampia e articolata, quella principale. La manifestazione si svolge all’aperto, coinvolgendo il pubblico in spazi verdi e letture pubbliche.

? Domande chiave Chi sono gli autori misteriosi che animeranno l'anteprima di giugno?. Come si divide il programma tra la fase iniziale e il clou?. Quali generi letterari verranno proposti tra i giardini della villa?. Perché questa edizione punta a trasformare la cultura in aggregazione sociale?.? In Breve Anteprima dal 1 al 11 giugno, programma principale dal 26 giugno al 19 luglio.. Generi letterari includono romanzi, saggi e memoir per interrogare il presente.. Evento consolida il tessuto sociale livornese tra i vicoli e le botteghe storiche.. Ottava edizione strutturata in due fasi per distribuire l'offerta culturale estiva.. L’ottava edizione di LeggerMente ripartirà dall’1 giugno a Villa Fabbricotti, portando la letteratura tra i giardini per una stagione che si estenderà fino al 19 luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LeggerMente torna a Villa Fabbricotti: la letteratura invade i giardini

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