Il teatro invade i giardini delle periferie | torna il festival gratuito per famiglie

Fino al 7 giugno, i giardini e i parchi delle periferie di Milano ospitano la nuova edizione di ‘Palchi Fioriti’, parte del festival ‘Le mille e una piazza’. Organizzato da Atelier Teatro, l’evento propone spettacoli teatrali gratuiti rivolti alle famiglie. La manifestazione si svolge all’interno di spazi pubblici e si concentra sulla diffusione del teatro popolare nelle aree periferiche della città.

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Fino al 7 giugno Atelier Teatro presenta una nuova edizione di ‘Palchi Fioriti’, la sessione primaverile del festival di teatro popolare ‘Le mille e una piazza’ diffuso tra parchi e giardini delle periferie di Milano con spettacoli gratuiti adatti alle famiglie.Giunto quest'anno alla settima.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, torna Iper: il festival che rigenera le periferie urbane? Cosa scoprirai Come può un pranzo tra residenti cambiare l'identità di un quartiere? Dove si svolgeranno le performance per rendere balneabile il... Il design ’invade’ la città dal centro alle periferieFino al 26 aprile, in occasione del Salone internazionale del Mobile, Milano, come ogni anno, ospita la Design week, una settimana di eventi e... Argomenti più discussi: Bonsai, il teatro ‘invade’ gli spazi della città; Per Atena!, al Teatro India uno spettacolo di Ciro Burzo; Il teatro invade i giardini delle periferie: torna il festival gratuito per famiglie; Lamezia, il teatro invade la città: Ivan Talarico porta ‘La Cantautrice Fantasma’ in Piazza Santa Maria Maggiore. Monaco 1972: Il giorno in cui il terrore si fece spettacolo Cinquantaquattro anni fa, il Villaggio Olimpico diventava un teatro di sangue. Ma oltre alla cronaca del massacro, resta una pagina ambigua della storia europea: quella di chi scelse di giustificare i carne x.com