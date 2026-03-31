Fine vita l' appello della Luca Coscioni | La Regione si assuma la responsabilità in aula subito l' esame della legge

L’Associazione Luca Coscioni e il Comitato promotore di “Liberi Subito” hanno inviato una comunicazione al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, chiedendo che venga subito esaminata in aula la proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio assistito. L’associazione invita la Regione a assumersi la responsabilità di affrontare questa tematica e a discutere immediatamente la legge.

La richiesta arriva dopo l’autodenuncia di Marco Cappato e dei 3 disobbedienti che accompagnarono Martina Oppelli in Svizzera e l’annuncio di un nuovo caso in regione L’Associazione Luca Coscioni, insieme al Comitato promotore di “Liberi Subito”, la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’associazione per chiedere regole chiare sul suicidio assistito, ha inviato una comunicazione formale al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia: la richiesta è quella di riattivare l’iter legislativo e riprendere l’esame nel merito della proposta di legge regionale depositata nel 2023 e sottoscritta da oltre 8.200 cittadini residenti nella regione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Fine vita, l'appello della Luca Coscioni: “La Regione si assuma la responsabilità, in aula subito l'esame della legge" Articoli correlati Luca Coscioni, 20 anni fa moriva il pioniere del fine vita malato di SLAIl 20 febbraio 2006 Orvieto salutava Luca Coscioni: attivista, politico e ricercatore, è diventato pioniere delle battaglie sul fine vita. Olimpiadi, la Rai richiama Petrecca dopo la telecronaca surreale: «Si assuma le responsabilità». L’appello alla calma alla redazione infuriataPaolo Petrecca deve assumersi le sue responsabilità, sia per quanto riguarda l’insalata di strafalcioni e superficialità servita nella telecronaca... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Suicidio assistito, Libera è morta con l’aiuto del Cnr; Fine Vita, primo caso di suicidio assistito con un comando oculare; Fine vita, dopo Martina Oppelli un altro caso in Friuli Venezia Giulia; Dal 6 al 19 aprile l'Associazione Luca Coscioni scende in piazza per fermare l'abolizione del Fine vita. Fine vita, l'appello della Luca Coscioni: La Regione si assuma la responsabilità, in aula subito l'esame della leggeLa richiesta arriva dopo l’autodenuncia di Marco Cappato e dei 3 disobbedienti che accompagnarono Martina Oppelli in Svizzera e l’annuncio di un nuovo caso in regione ... triesteprima.it Dal 6 al 19 aprile l’Associazione Luca Coscioni scende in piazza per fermare l’abolizione del “Fine vita” - facebook.com facebook Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, commenta il caso Libera, morta a casa sua nella giornata del 25 marzo. Si tratta della quattordicesima persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, e la prima ad averlo fa x.com