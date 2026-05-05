Legge elettorale corsa per il sì entro l’estate Ma i costituzionalisti si dividono sul premio di maggioranza

Da open.online 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La discussione sulla nuova legge elettorale si intensifica mentre si punta a ottenere il via libera entro l’estate. Le audizioni in Commissione Affari costituzionali alla Camera continuano senza sosta, con l’obiettivo di arrivare a giugno pronti per gli emendamenti. Tra i punti al centro del dibattito, il premio di maggioranza divide i costituzionalisti, che esprimono opinioni diverse sulla questione.

La nuova legge elettorale corre verso il primo sì entro l’estate. Per questo le audizioni in Commissione Affari costituzionali alla Camera proseguono a spron battuto, con l’obiettivo di arrivare a giugno alla fase degli emendamenti. Ora è la volta di costituzionalisti e politologi, che si dividono sul punto più contestato del ddl Bignami: il premio di governabilità da 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Un campo minato sul piano del diritto. Se c’è chi giudica il testo compatibile con le coordinate fissate dalla Consulta, altri avvertono che il premio non è affatto al riparo dai profili di «irragionevolezza» già censurati in passato dalla Corte.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Riforma elettorale, corsa contro il tempo: maggioranza al lavoro per un’intesa entro l’estateLa maggioranza di centrodestra accelera sulla riforma della legge elettorale, puntando a ottenere un primo via libera prima della pausa estiva.

L’accordo nel centrodestra sulla legge elettorale: premio di maggioranza e nome del premier sul programmaÈ stata raggiunta nella notte l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Roma capitale, via libera con lite.Meloni: con il Pd intese impossibili; Legge elettorale: la maratona di Montecitorio per il via libera entro l’estate; Un piano B per il campo largo; Di nuovo elezioni. Da Venezia a Salerno, coalizioni alla prova.

legge elettorale corsa perRiforma elettorale, corsa contro il tempo: maggioranza al lavoro per un’intesa entro l’estateLa maggioranza di centrodestra accelera sulla riforma della legge elettorale, puntando a ottenere un primo via libera prima della pausa estiva. L’obiettivo è definire un nuovo meccanismo di voto in vi ... 361magazine.com

legge elettorale corsa perLegge elettorale, la maggioranza punta al primo sì entro luglio: cosa sappiamoL'obiettivo a cui continua a puntare il centrodestra per definire il nuovo sistema di voto in vista delle elezioni politiche è di ottenere un primo via libera entro la pausa estiva. Sul testo, ora all ... tg24.sky.it

Trova facilmente notizie e video collegati.