Legge elettorale corsa per il sì entro l’estate Ma i costituzionalisti si dividono sul premio di maggioranza

La discussione sulla nuova legge elettorale si intensifica mentre si punta a ottenere il via libera entro l’estate. Le audizioni in Commissione Affari costituzionali alla Camera continuano senza sosta, con l’obiettivo di arrivare a giugno pronti per gli emendamenti. Tra i punti al centro del dibattito, il premio di maggioranza divide i costituzionalisti, che esprimono opinioni diverse sulla questione.

La nuova legge elettorale corre verso il primo sì entro l’estate. Per questo le audizioni in Commissione Affari costituzionali alla Camera proseguono a spron battuto, con l’obiettivo di arrivare a giugno alla fase degli emendamenti. Ora è la volta di costituzionalisti e politologi, che si dividono sul punto più contestato del ddl Bignami: il premio di governabilità da 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Un campo minato sul piano del diritto. Se c’è chi giudica il testo compatibile con le coordinate fissate dalla Consulta, altri avvertono che il premio non è affatto al riparo dai profili di «irragionevolezza» già censurati in passato dalla Corte.🔗 Leggi su Open.online

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