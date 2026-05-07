maggioranza a pezzi sulla legge elettorale vogliono cambiarla ma non sanno come

La maggioranza si trova in difficoltà sulla legge elettorale, con divisioni tra i diversi schieramenti che rendono difficile trovare un accordo. Mentre alcuni membri del governo spingono per modifiche, ancora non è chiaro come procedere. Tra le forze di opposizione e le aree interne alla maggioranza, le differenze di posizione evidenziano le tensioni in corso. La questione ha assunto un ruolo centrale nel dibattito politico attuale.

Tra le destre la legge elettorale è diventata il terreno su cui si misura la fragilità reale della maggioranza Meloni. Di facciata sono tutti uniti: FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati ripetono che bisogna cambiare il Rosatellum, cercare il dialogo con le opposizioni e andare avanti. Ma dietro la liturgia dell’unità le crepe si vedono eccome. Tanto che la prossima settimana è atteso un nuovo vertice con leader e tecnici per sciogliere nodi ancora irrisolti. Tutti dicono di voler cambiare la legge elettorale, ma nessuno ha chiarito fino in fondo come. Maggioranza a pezzi sulla legge elettorale. Fratelli d’Italia vuole procedere rapidamente e blindare il cuore politico della riforma: il premio di maggioranza.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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