legge elettorale dopo il vertice la maggioranza lancia un tavolo con le opposizioni

Dopo un incontro a palazzo Chigi, i rappresentanti della maggioranza hanno annunciato l’apertura a un tavolo di confronto con le opposizioni sulla legge elettorale. Durante il vertice si è ribadito che la riforma deve garantire governabilità e stabilità, punti considerati irrinunciabili dal centrodestra. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si è deciso di avviare un dialogo più strutturato per trovare un accordo sulla materia.

Il nuovo vertice a palazzo Chigi sulla legge elettorale serve a mettere agli atti un’apertura al dialogo con le opposizioni e a ribadire un paletto che per il centrodestra non è sacrificabile: la riforma dovrà consentire governabilità e stabilità “. A sera Giorgia Meloni lo ripete ai due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, al leader di Noi moderati Maurizio Lupi e agli sherpa che in Parlamento seguono il dossier. Al tavolo, infatti, ci sono anche i ‘tecnici’ di partito: Giovanni Donzelli per Fratelli d’Italia, Alessandro Battilocchio e Stefano Benigni per Forza Italia, Roberto Calderoli e Andrea Paganella per la Lega. Il confronto va avanti per circa un’ora.🔗 Leggi su Lapresse.it

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