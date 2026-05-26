L’effetto Gasperini | il destino incrociato di Roma e Atalanta

Da calcionews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tecnico torinese ha guidato l’Atalanta in una serie di risultati positivi contro la Roma, evidenziando una serie di vittorie e pareggi nelle ultime sfide. La squadra bergamasca ha mostrato continuità di rendimento contro i giallorossi, con una serie di incontri che si sono conclusi con risultati favorevoli. La gestione del tecnico ha portato a un miglioramento della performance complessiva della squadra, rendendo le partite contro la Roma particolarmente significative nel suo percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gasperini e quel destino incrociato tra Roma e Atalanta: l’analisi sulla straordinaria cavalcata del tecnico torinese. Qual è il vero filo conduttore che lega il fantastico ritorno della Roma in Champions League, competizione in cui mancava dal 2019, e l’amaro scivolamento dell’Atalanta in Conference? La risposta di Sebastiano Vernazza sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è diretta: Gian Piero Gasperini. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’ascensore Gasperini e il respiro internazionale. Il tecnico piemontese trasforma radicalmente le squadre che allena. Come sottolinea Vernazza: « Gasperini fa salire gli ascensori in cui entra e fa scendere quelli da cui esce ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

l8217effetto gasperini il destino incrociato di roma e atalanta
© Calcionews24.com - L’effetto Gasperini: il destino incrociato di Roma e Atalanta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-GENOA

Video GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-GENOA

Notizie e thread social correlati

L’effetto Gasperini: il declino dell’Atalanta e l’ascesa della Roma in numeri.Negli ultimi mesi, le statistiche mostrano un calo delle prestazioni dell'Atalanta, mentre la Roma ha registrato miglioramenti significativi nelle...

Leggi anche: Roma, effetto Vaz: Gasperini concede il lunedì di riposo

Temi più discussi: Lo prendi e sali, lo perdi e scendi: Gasperini, un ascensore in panchina; Roma, Gasperini: Domani dipende solo da noi, poi il messaggio ai Friedkin; La Roma e il Como dei miracoli vanno in Champions nel caos di un torneo ostaggio dei tifosi; Roma, le parole di Gasperini dopo la qualificazione in Champions League.

l effetto gasperini ilL’effetto Gasperini: il destino incrociato di Roma e AtalantaGasperini e quel destino incrociato tra Roma e Atalanta: l'analisi sulla straordinaria cavalcata del tecnico torinese Qual è il vero filo conduttore che lega il ... calcionews24.com

l effetto gasperini ilSerie A, rivoluzione in panchina: Chivu e Gasperini gli unici sicuri. Il futuro di Spalletti e i dubbi di Napoli e MilanPoche conferme e tanti dubbi, l'effetto domino delle panchine è pronto a colpire la Serie A: i dubbi di Allegri, l'addio di Conte, Sarri tra Napoli e Atalanta e il dialogo Spalletti-Elkann ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web