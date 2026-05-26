L’effetto Gasperini | il destino incrociato di Roma e Atalanta

Il tecnico torinese ha guidato l’Atalanta in una serie di risultati positivi contro la Roma, evidenziando una serie di vittorie e pareggi nelle ultime sfide. La squadra bergamasca ha mostrato continuità di rendimento contro i giallorossi, con una serie di incontri che si sono conclusi con risultati favorevoli. La gestione del tecnico ha portato a un miglioramento della performance complessiva della squadra, rendendo le partite contro la Roma particolarmente significative nel suo percorso.

Gasperini e quel destino incrociato tra Roma e Atalanta: l’analisi sulla straordinaria cavalcata del tecnico torinese. Qual è il vero filo conduttore che lega il fantastico ritorno della Roma in Champions League, competizione in cui mancava dal 2019, e l’amaro scivolamento dell’Atalanta in Conference? La risposta di Sebastiano Vernazza sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è diretta: Gian Piero Gasperini. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’ascensore Gasperini e il respiro internazionale. Il tecnico piemontese trasforma radicalmente le squadre che allena. Come sottolinea Vernazza: « Gasperini fa salire gli ascensori in cui entra e fa scendere quelli da cui esce ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-GENOA

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Ora tutti a rimpiangere Gasperini alla Juve ma la Roma l’avrebbero fatta arrivare in champions anche se ci fosse stato Spalletti al suo posto. Effetto Malagò x.com

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