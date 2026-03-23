La Roma di Gian Piero Gasperini respira e interrompe l’emorragia di risultati grazie al successo interno contro il Lecce, sigillato dalla rete d’autore del debuttante Robinio Vaz. Una vittoria che vale doppio, considerando il mezzo passo falso della Juventus e la necessità di blindare il piazzamento Champions prima della sosta. Il tecnico di Grugliasco, per allentare la tensione di un ambiente surriscaldato dall’eliminazione in Europa League, ha concesso 24 ore di scarico totale: la ripresa degli allenamenti al centro sportivo “Fulvio Bernardini” è fissata per il pomeriggio di domani, martedì 24 marzo 2026. Il successo di misura contro i salentini sposta l’inerzia della stagione giallorossa, permettendo a Gasperini di gestire la pausa per le Nazionali con una serenità che mancava da settimane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, effetto Vaz: Gasperini concede il lunedì di riposo

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