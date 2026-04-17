Negli ultimi mesi, le statistiche mostrano un calo delle prestazioni dell'Atalanta, mentre la Roma ha registrato miglioramenti significativi nelle sue performance. I dati indicano una diminuzione delle vittorie e dei punti conquistati dalla squadra bergamasca, mentre i biancorossi hanno ottenuto più risultati positivi in campionato. Questo cambiamento si riflette anche nelle classifiche di fine stagione, con la Roma che si avvicina alle posizioni di vertice.

"> Il Grande Ritorno di Gasperini all’Olimpico. Sabato prossimo, il Stadio Olimpico di Roma sarà teatro di un incontro affascinante e ricco di significato: Gian Piero Gasperini, ora alla guida dell’AS Roma, sfiderà la sua ex squadra, l’Atalanta. Questo match non è solo un incontro calcistico; rappresenta un crocevia tra passato e presente, un confronto tra due squadre che devono molto al lavoro del tecnico bergamasco. Gasperini ha lasciato un’impronta indelebile a Bergamo. Sotto la sua guida, l’Atalanta ha vissuto un periodo di rinascita, trasformandosi in una delle squadre più competitive della Serie A e conquistando la qualificazione in Europa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’effetto Gasperini: il declino dell’Atalanta e l’ascesa della Roma in numeri.

GASPERINI: «L’ACCOGLIENZA DEI TIFOSI DELL’ATALANTA SARÀ BELLO, MA SENZA PRIGIONIERI»

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