L' eco passeggiata sull' Arno fa calare il sipario sulla settimana della Bonifica

Da arezzonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una passeggiata lungo l’Arno a Laterina si è conclusa con entusiasmo, chiudendo la settimana dedicata alla bonifica. I partecipanti hanno camminato dal ponte Catolfi fino alle rovine del ponte Romito, commentando che l’attività fa bene sia alla salute che allo spirito. L’evento si è svolto in un’atmosfera di partecipazione e coinvolgimento, attirando molte persone che hanno condiviso questa esperienza immersa nella natura lungo il fiume.

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“Fa bene alla salute e allo spirito”. Con queste considerazioni raccolte tra i partecipanti si è chiusa, in un clima di entusiasmo e partecipazione, la passeggiata lungo l’Arno a Laterina, dal ponte Catolfi alle suggestive rovine del ponte Romito. L’itinerario, immerso nella natura e nel verde. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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