Belve Elettra Lamborghini fa calare il gelo | Perché la mia passera mi fa penare

Elettra Lamborghini, nota influencer e cantante, ha recentemente fatto parlare di sé attraverso alcune dichiarazioni sui social media. La cantante ha condiviso un messaggio diretto, parlando della sua vita sentimentale e esprimendo frustrazione riguardo a problemi personali. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di molti follower e media, generando dibattito online. La sua figura pubblica continua a far discutere, tra momenti di notorietà e confronti con il pubblico.

Il binomio è di quelli frizzantini: da una parte Elettra Lamborghini, la vulcanica ereditiera modenese, canante, influencer, "agitatrice per natura". Dall'altra Belve, il programma di Rai 2 con cui Francesca Fagnani riesce a tirar fuori di bocca ai suoi ospiti le dichiarazioni più inimmaginabili. Senza censura, senza pudore. Nella puntata che andrà in onda questa sera, martedì 21 aprile, la Lamborghini è in studio insieme a Brigitte Nielsen, modella e attrice danese icona degli Anni Ottanta, e il giovane trapper Shiva. Nel 2022 l'interprete di hit latineggianti come Pistolero e Caramello non aveva firmato la liberatoria alla Fagnani. Oggi, invece, sì.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Belve, Elettra Lamborghini fa calare il gelo: "Perché la mia passera mi fa penare" Notizie correlate Elettra Lamborghini a Belve: “La mia passera mi fa penare”Elettra Lamborghini torna ospite a Belve su Rai2, intervistata da Francesca Fagnani, dopo la mancata liberatoria del 2022. Elettra Lamborghini ‘disperata’ a Belve: “La mia passera mi fa penare, ha qualche problema”“Liberatoria firmata”, scrive sui social Elettra Lamborghini, tra le protagoniste della puntata di questa sera di Belve. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elettra Lamborghini torna a Belve: ecco gli altri casi di interviste saltate all'ultimo; Belve, gli ospiti della terza puntata: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva; Belve, chi sono gli ospiti della puntata di martedì 21 aprile; Belve, Elettra Lamborghini torna 4 anni dopo l’intervista sospesa: l’indiscrezione. Elettra Lamborghini a Belve: La mia patonga mi fa penareElettra Lamborghini torna a Belve e si racconta senza filtri tra ironia, confessioni intime e battute che spiazzano Francesca Fagnani ... corrieredellosport.it Elettra Lamborghini senza filtri a Belve: Bise**uale? La mia passera mi fa penareOspite a Belve, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad alcune confessioni intime riguardo la sua vita e al suo orientamento sessuale. donnaglamour.it "Sono marito-sessuale". Elettra Lamborghini torna a Belve stasera, le anticipazioni tra confessioni intime e rivelazioni >> https://buff.ly/MGpilOx facebook Le rivelazioni piccanti della cantante ospite questa sera a #Belve. #ElettraLamborghini x.com